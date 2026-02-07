Телефонные мошенники украли у омичей в этом году 123 миллиона рублей

В правоохранительном ведомстве посетовали, что омичи продолжают верить в существование «безопасного счета» и привели в пример пожилую омичку, проживающую в одном из районов Омской области. Ей поступил звонок от неизвестных 5 февраля. Пенсионерка поверила в то, что звонивший является сотрудником энергосбытовой компании, и послушно продиктовала ему код из смс. В ходе дальнейших длительных разговоров преступники убедили сельчанку снять все свои многолетние сбережения — 3,2 млн рублей — и перевести через банкомат на «безопасный счет».