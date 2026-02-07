Ричмонд
Телефонные мошенники украли у омичей в этом году 123 миллиона рублей

Огромную цифру ущерба, нанесенного жителям региона киберпреступниками за январь и начало февраля, озвучила омская прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В текущем, 2026 году, правоохранительные органы зарегистрировали 287 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Установленный по уголовным делам ущерб превысил 123 миллиона рублей, говорится в сообщении омской прокуратуры.

В правоохранительном ведомстве посетовали, что омичи продолжают верить в существование «безопасного счета» и привели в пример пожилую омичку, проживающую в одном из районов Омской области. Ей поступил звонок от неизвестных 5 февраля. Пенсионерка поверила в то, что звонивший является сотрудником энергосбытовой компании, и послушно продиктовала ему код из смс. В ходе дальнейших длительных разговоров преступники убедили сельчанку снять все свои многолетние сбережения — 3,2 млн рублей — и перевести через банкомат на «безопасный счет».

Прокуратура дает рекомендации на случай поступления предложений о переводе денежных средств на безопасный счет. Важно запомнить следующее:

— сотрудники банков, Министерства обороны РФ и правоохранительных органов не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах;

— никто не переведет денежные средства с ваших счетов без вашего согласия;

— «безопасного счета» не существует! Его придумали мошенники для обмана;

— если Вам звонят и предлагают перевести сбережения на «безопасный счет», прервите разговор или переписку и проинформируйте о случившемся правоохранительные органы!

Ранее КП-Омск подвела неутешительные итоги действия телефонных мошенников за январь. В первом месяце 2026 года, омичи лишились 68 млн рублей, отвечая на звонки киберпреступников.