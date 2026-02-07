Ричмонд
Алкоголь, климат, ДТП: Названы причины гибели 100 россиян в Таиланде

В прошлом году в Таиланде погибли или умерли около 100 граждан России. Об этом в преддверии Дня дипломатического работника заявил в интервью TAСС посол Евгений Томихин.

Источник: Life.ru

«Причины самые разнообразные: от естественных по состоянию здоровья, нужно учитывать жаркий тропический климат плюс, к сожалению, временами неумеренное потребление алкогольных напитков во время отдыха, до фактов суицида. Однако немало случаев гибели произошло в результате дДТП. Регистрируется большое число ДТП, в которых страдают наши сограждане», — сказал он.

Дипломат особо отметил основные ошибки российских туристов: игнорирование ПДД и отказ от шлемов при аренде мотоциклов, а также отсутствие надёжной медицинской страховки на весь срок пребывания. По данным таиландских властей, в 2025 году в ДТП в стране погибли более 12 тысяч человек, включая пятерых россиян, ещё около 1,3 тысячи граждан РФ получили травмы. Около 80% аварий происходят с участием мотоциклов.

Отдельно посол упомянул об опасности утопления, особенно на острове Пхукет в период с мая по октябрь, когда из-за высоких волн и сильных течений погибли около десяти россиян.

Ранее на острове Самуи в Таиланде произошла трагедия, унёсшая жизнь 35-летнего московского бизнесмена. По данным следствия, мужчина, желая сделать эффектный кадр, забрался на опасный край скалы у обзорной площадки «На Пхра Лан» и не удержал равновесие.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.