Алкоголь, климат, ДТП: Названы причины гибели 100 россиян в Таиланде

Дипломат особо отметил основные ошибки российских туристов: игнорирование ПДД и отказ от шлемов при аренде мотоциклов, а также отсутствие надёжной медицинской страховки на весь срок пребывания. По данным таиландских властей, в 2025 году в ДТП в стране погибли более 12 тысяч человек, включая пятерых россиян, ещё около 1,3 тысячи граждан РФ получили травмы. Около 80% аварий происходят с участием мотоциклов.