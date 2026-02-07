Ричмонд
В Пермском крае с рельсов сошел тепловоз

Транспортная прокуратура ведет проверку обстоятельств инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Около 18 часов 6 февраля на железнодорожных путях возле станции Яйва в Пермском крае сошли с рельсов тепловоз и вагон, груженый лесом.

Происшествие не повлекло за собой особых последствий: вагон не опрокинулся, никто из людей не пострадал. Движение поездов на этом участке железной дороги продолжалось без задержек.

— На месте события ведутся восстановительные работы, — сообщили в Пермской транспортной прокуратуре. — Проводится проверка соблюдения норм безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Устранение последствий происшествия находится под контролем прокуратуры.