В Пермском крае с рельсов сошел тепловоз

Около 18 часов 6 февраля на железнодорожных путях возле станции Яйва в Пермском крае сошли с рельсов тепловоз и вагон, груженый лесом.
Происшествие не повлекло за собой особых последствий: вагон не опрокинулся, никто из людей не пострадал. Движение поездов на этом участке железной дороги продолжалось без задержек.
— На месте события ведутся восстановительные работы, — сообщили в Пермской транспортной прокуратуре. — Проводится проверка соблюдения норм безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Устранение последствий происшествия находится под контролем прокуратуры.