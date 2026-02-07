Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в огне погиб мужчина

Трагический случай произошел в селе Петровское Ишимбайского района.

Источник: пресс-служба / госкомитет Башкирии по ЧС

По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, сегодня утром в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на место огнеборцы совместно с добровольной пожарной командой ликвидировали пожар. Огнем был поврежден бревенчатый дом размером 5×8 м, кровля, профнастил по деревянной обрешетке.

— В ходе разбора завалов на месте было обнаружено тело, предположительно мужчина 1955 года рождения, — сообщили в ведомстве и предупредили о необходимости установки пожарного извещателя и соблюдения правила пожарной безопасности.