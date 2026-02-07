Суд в Воронеже оставил в СИЗО генерал-майора Валерия Муминджанова

Напомним, Валерий Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, денежные средства передавались его супруге через посредника — бизнесмена Олега Требунских. Изначально генерал-майор утверждал, что помощь носила дружеский характер, однако впоследствии изменил свои показания и признал, что ошибся в оценке действий бизнесмена. На имущество обвиняемого наложен арест.