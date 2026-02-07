Суд в Воронеже оставил в СИЗО генерал-майора Валерия Муминджанова

Воронежский гарнизонный суд принял решение оставить в следственном изоляторе заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа, генерал-майора Валерия Муминджанова. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 4 апреля, ходатайство защиты о переводе обвиняемого под домашний арест удовлетворено не было.
Адвокаты настаивали на смягчении меры, указывая на завершение судебного следствия, полное признание вины подзащитным и его готовность понести наказание. В числе аргументов также фигурировали проблемы со здоровьем генерал-майора, его государственные награды и положительные характеристики, представленные командованием. Однако суд не нашел эти доводы убедительными для изменения решения.
Напомним, Валерий Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, денежные средства передавались его супруге через посредника — бизнесмена Олега Требунских. Изначально генерал-майор утверждал, что помощь носила дружеский характер, однако впоследствии изменил свои показания и признал, что ошибся в оценке действий бизнесмена. На имущество обвиняемого наложен арест.
Расследование и судебное разбирательство по делу продолжаются.