В Красноярском крае в ДТП погибли два человека и два получили травмы

В Красноярском крае в ДТП погибли два человека. Еще двое пострадали. Случилось это сегодня, 7 февраля, около 9 часов утра на 252 километре автодороги Р-257 «Енисей». Предварительную информацию об обстоятельствах случившегося озвучили в краевой полиции.
38-летний водитель автомобиля Toyota Vitz не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым Mitsubishi. За рулем грузовика находился 39-летний водитель.
В результате водитель легковушки вместе с 39-летней пассажиркой скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика и его 44-летний пассажир с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.