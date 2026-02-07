В Красноярском крае в ДТП погибли два человека и два получили травмы

В Красноярском крае в ДТП погибли два человека. Еще двое пострадали. Случилось это сегодня, 7 февраля, около 9 часов утра на 252 километре автодороги Р-257 «Енисей». Предварительную информацию об обстоятельствах случившегося озвучили в краевой полиции.