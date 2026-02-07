В Орловской области из-за обломков БПЛА повреждены автомобиль и постройка

«Ночью над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения получил один автомобиль и хозяйственная постройка», — отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. На местах падения обломков продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проводится проверка и уточняется характер повреждений.
Ранее Life.ru писал, что сразу три российских аэропорта — в Калуге, Пензе и Саратове — вернулись к работе в штатном режиме. Временные ограничения на полёты действовали несколько часов. Ранним утром в субботу Росавиация сняла все запреты, и воздушные гавани вновь начали принимать и отправлять рейсы.
