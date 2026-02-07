Ричмонд
В Орловской области из-за обломков БПЛА повреждены автомобиль и постройка

В Орловской области в результате падения обломков беспилотников были повреждены автомобиль и хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Ночью над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения получил один автомобиль и хозяйственная постройка», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. На местах падения обломков продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проводится проверка и уточняется характер повреждений.

Ранее Life.ru писал, что сразу три российских аэропорта — в Калуге, Пензе и Саратове — вернулись к работе в штатном режиме. Временные ограничения на полёты действовали несколько часов. Ранним утром в субботу Росавиация сняла все запреты, и воздушные гавани вновь начали принимать и отправлять рейсы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

