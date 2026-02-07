В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

Утром сегодня в селе Петровское Ишимбайского района произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия выехали профессиональные и добровольные пожарные расчеты. Им удалось потушить огонь. В результате пожара пострадал деревянный бревенчатый дом размером 5 на 8 метров, а также его кровля и обшивка.
После ликвидации пламени при разборе завалов было обнаружено тело погибшего. Предположительно, это мужчина 1955 года рождения.
