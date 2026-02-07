Следствие изъяло у блогера Лерчек украшения и 46 миллионов рублей

Согласно документам, во время обыска в доме, где проживает Чекалина, были изъяты 22 комплекта украшений различных премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и другие. Среди них восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья и трое часов: Chopard, Rolex и Cartier.
Изъятое во время обыска было упаковано в картонную коробку и в настоящее время находится в камере хранения у следователя, следует из документов.
Кроме того, в ходе обыска были обнаружены около 46 миллионов рублей наличными, сейчас деньги арестованы.
Защита Чекалиной заявляла в суде, что на драгоценности «арест не накладывался, вещественными доказательствами данное имущество не признавалось, законных оснований для его дальнейшего нахождения на хранении не имеется». Адвокаты просили отдать Чекалиной украшения и часы, поскольку из-за домашнего ареста она лишена возможности зарабатывать. Суд указал, что решит судьбу украшений «при постановлении итогового решения по делу».
По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.