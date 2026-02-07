В Челябинске 15-летний подросток стрелял из пневматики по окнам жилого дома

Сотрудники правоохранительных органов в Челябинске нашли подростка, который произвел выстрелы в окна жилого здания в Калининском районе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Ранее СМИ передавали, что в одной из квартир многоэтажки на улице Калинина были повреждены оконные стекла. По данному факту граждане обратились в полицию, выразив предположение, что причиной повреждений могла стать стрельба.
По итогам предпринятых розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили 15-летнего юношу. Он пояснил, что стрелял из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону соседнего дома. Намерений причинить кому-либо вред у него не было. В отношении его матери оформлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Родители подростка взяли на себя обязательства полностью компенсировать причиненный ущерб.
С юным нарушителем и его родителями сотрудники полиции провели разъяснительную беседу, направленную на предотвращение подобных нарушений общественного порядка в будущем.
