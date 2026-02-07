Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске 15-летний подросток стрелял из пневматики по окнам жилого дома

Силовики в Челябинске установили подростка, стрелявшего по окнам жилого дома в Калининском районе.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов в Челябинске нашли подростка, который произвел выстрелы в окна жилого здания в Калининском районе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ранее СМИ передавали, что в одной из квартир многоэтажки на улице Калинина были повреждены оконные стекла. По данному факту граждане обратились в полицию, выразив предположение, что причиной повреждений могла стать стрельба.

По итогам предпринятых розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили 15-летнего юношу. Он пояснил, что стрелял из пневматического пистолета из окна своей квартиры в сторону соседнего дома. Намерений причинить кому-либо вред у него не было. В отношении его матери оформлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Родители подростка взяли на себя обязательства полностью компенсировать причиненный ущерб.

С юным нарушителем и его родителями сотрудники полиции провели разъяснительную беседу, направленную на предотвращение подобных нарушений общественного порядка в будущем.

Ранее сообщалось, что юноша устроил стрельбу из окна жилого дома в Сергиевом Посаде.