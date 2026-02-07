Водитель попытался оспорить штраф по «схеме Долиной»

Автомобилист обжаловал штраф, настаивал на проведении экспертизы фотоснимка и работы видеокамеры, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. В апелляционной жалобе он заявил, что суд вынес решение «по схеме Ларисы Долиной», имея в виду, что неустранимые сомнения, по его мнению, не были истолкованы в его пользу.