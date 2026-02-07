Водитель попытался оспорить штраф по «схеме Долиной»

Водитель попытался добиться отмены штрафа за непристегнутый ремень безопасности, сославшись на так называемую «схему Долиной». Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мужчину оштрафовали на 1,5 тыс. рублей по статье КоАП о нарушении правил применения ремней безопасности. Правонарушение было зафиксировано камерой. Водитель автомобиля ВАЗ утверждал, что на самом деле был пристегнут, и на фотографии это якобы видно.
Автомобилист обжаловал штраф, настаивал на проведении экспертизы фотоснимка и работы видеокамеры, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. В апелляционной жалобе он заявил, что суд вынес решение «по схеме Ларисы Долиной», имея в виду, что неустранимые сомнения, по его мнению, не были истолкованы в его пользу.
Суд, в свою очередь, указал, что на фото отчетливо видно отсутствие ремня безопасности: водитель был в белой футболке, черный ремень не сливался с одеждой, освещение и контраст изображения позволяли однозначно установить факт нарушения. Жалоба была оставлена без удовлетворения.
В судебных материалах отмечается, что упоминание имени Долиной не повлияло на оценку доказательств и не исключило вины водителя в совершении административного правонарушения.
Ранее внимание к так называемой «схеме Долиной» возникло после того, как певица стала жертвой мошенников. Эксперты отмечали, что в ходе телефонного разговора она допустила ряд ошибок, включая полное доверие собеседнику, следование его инструкциям и отсутствие проверки источника информации. Специалисты подчеркивали, что подобные схемы строятся на создании стрессовой ситуации и переключении внимания жертвы с проверки реальности угрозы на выполнение указаний.