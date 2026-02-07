Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухогруз из Ленобласти с удобрениями сел на мель в Финском заливе

Сухогруз «Sfera», следовавший из порта Усть-Луга в Данию с грузом минеральных удобрений, сел на мель в Финском заливе.

Источник: Аргументы и факты

Сухогруз «Sfera», следовавший из порта Усть-Луга в Данию с грузом минеральных удобрений, сел на мель в Финском заливе. Инцидент произошел в Кингисеппском районе Ленинградской области, севернее острова Сескар.

Как сообщили в МЧС по Ленобласти, на борту судна находится экипаж из 22 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, корпус сухогруза не получил повреждений, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Отмечается, что экипаж предпринимает попытки самостоятельно снять судно с мели.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель около порта Махачкалы.