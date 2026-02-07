Сухогруз из Ленобласти с удобрениями сел на мель в Финском заливе

Сухогруз «Sfera», следовавший из порта Усть-Луга в Данию с грузом минеральных удобрений, сел на мель в Финском заливе. Инцидент произошел в Кингисеппском районе Ленинградской области, севернее острова Сескар.
Как сообщили в МЧС по Ленобласти, на борту судна находится экипаж из 22 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, корпус сухогруза не получил повреждений, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Отмечается, что экипаж предпринимает попытки самостоятельно снять судно с мели.
Ранее сообщалось, что сухогруз «Каспиан Шива» сел на мель около порта Махачкалы.