Пожар на Некрасовской в Самаре завершился трагически, обнаружены тела двух погибших

В результате пожара в одном из жилых домов Самары сегодня утром, 7 февраля, погибли двое человек. Трагедия произошла в квартире по адресу: улица Некрасовская, 20.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:40 утра. К моменту прибытия спасателей горели личные вещи в квартире. Пожарным удалось быстро локализовать огонь — площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра, и к 7:28 пламя было полностью потушено.
Несмотря на оперативные действия пожарных, спасти двоих жильцов квартиры не удалось. По предварительным данным, погибли мужчина 1965 года рождения и женщина. Их личности устанавливаются.
Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на место выезжали 32 спасателя и 10 единиц техники. Сейчас на месте работают оперативные группы, устанавливающие точную причину возгорания и все обстоятельства трагедии.