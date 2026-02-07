Пожар на Некрасовской в Самаре завершился трагически, обнаружены тела двух погибших

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:40 утра. К моменту прибытия спасателей горели личные вещи в квартире. Пожарным удалось быстро локализовать огонь — площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра, и к 7:28 пламя было полностью потушено.