20 участников ОПГ арестовали в Туркестанской области

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. В Туркестанской области специальные прокуроры завершили расследование по делу об интернет-мошенничестве, сообщила Генпрокуратура Казахстана.
Как выяснили надзорные органы, с 2024 по 2025 годы иностранец, находясь на территории Казахстана, создал и возглавил ОПГ. Ушерб гражданам, нанесенный группировкой при помощи интернет- и телефонного мошенничества составил сумму свыше 125 млн тенге ($252, 7 тысячи).
Прокуроры насчитали 21 пострадавшего.
«Мошенничество совершалось посредством телефонных звонков с использованием мобильной связи. Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства», — сообщает Генпрокуратура.
В ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге ($40,4 тысячи). Также наложен арест на три автотранспортных средства подозреваемых.
«Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе», — отметил надзорный орган.
В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении еще двоих подозреваемых объявлен международный розыск.
Расследование по уголовному делу завершено, сообщила Генпрокуратура Казахстана.