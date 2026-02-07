Ричмонд
20 участников ОПГ арестовали в Туркестанской области

Возглавил преступную группу иностранец.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. В Туркестанской области специальные прокуроры завершили расследование по делу об интернет-мошенничестве, сообщила Генпрокуратура Казахстана.

Как выяснили надзорные органы, с 2024 по 2025 годы иностранец, находясь на территории Казахстана, создал и возглавил ОПГ. Ушерб гражданам, нанесенный группировкой при помощи интернет- и телефонного мошенничества составил сумму свыше 125 млн тенге ($252, 7 тысячи).

Прокуроры насчитали 21 пострадавшего.

«Мошенничество совершалось посредством телефонных звонков с использованием мобильной связи. Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства», — сообщает Генпрокуратура.

В ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге ($40,4 тысячи). Также наложен арест на три автотранспортных средства подозреваемых.

«Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе», — отметил надзорный орган.

В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении еще двоих подозреваемых объявлен международный розыск.

Расследование по уголовному делу завершено, сообщила Генпрокуратура Казахстана.