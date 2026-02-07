20 участников ОПГ арестовали в Туркестанской области

Как выяснили надзорные органы, с 2024 по 2025 годы иностранец, находясь на территории Казахстана, создал и возглавил ОПГ. Ушерб гражданам, нанесенный группировкой при помощи интернет- и телефонного мошенничества составил сумму свыше 125 млн тенге ($252, 7 тысячи).