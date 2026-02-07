Мать обвинила няню в избиении трехлетнего сына в детском саду в Башкирии

В Башкирии разгорается скандал вокруг детского сада «Аленький цветочек». Мать одного из воспитанников утверждает, что 4 февраля няня избила ее трехлетнего сына. По словам женщины, она случайно увидела в окно, как младший воспитатель остановил мальчика у входа в умывальную комнату и несколько раз ударил его по лицу, сообщает ТГ-канал «Башкирия.Online».
После этого у ребенка пошла носом кровь, а сотрудница, как описывает мать, грубо принялась его умывать. Женщина сразу вернулась в группу и забрала сына, который был в истерике, с окровавленным лицом и мокрой одеждой. Работники детского сада, по ее словам, заявили, что ничего не видели и не могли объяснить причину травмы.
Заведующая учреждением, по версии матери, попыталась убедить ее, что все произошедшее лишь показалось, предлагая версии о случайном падении или самопроизвольном кровотечении. Чтобы обезопасить ребенка, женщина потребовала перевести его в другую группу, что и было сделано.
Позже выяснилось, что няня написала объяснительную записку. Однако такое решение не устроило мать и она настаивала как минимум на увольнении сотрудницы. В ответ ей заявили, что кадровые вопросы руководство будет решать самостоятельно.
После этого женщина обратилась в отдел по делам несовершеннолетних с заявлением о насильственных действиях. Ребенка осмотрели в травмпункте для фиксации побоев, а на следующий день отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.
По словам матери, после этих действий заведующая детсадом стала настаивать, чтобы она забрала заявление, мотивируя это тем, что сотрудница уже получила выговор, а официальное разбирательство испортит репутацию учреждения.
Женщина подчеркивает, что ранее никогда не конфликтовала с персоналом этого детского сада. Теперь она считает, что во избежание подобных случаев во всех группах дошкольных учреждений необходимо установить видеокамеры.
