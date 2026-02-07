Мать обвинила няню в избиении трехлетнего сына в детском саду в Башкирии

После этого у ребенка пошла носом кровь, а сотрудница, как описывает мать, грубо принялась его умывать. Женщина сразу вернулась в группу и забрала сына, который был в истерике, с окровавленным лицом и мокрой одеждой. Работники детского сада, по ее словам, заявили, что ничего не видели и не могли объяснить причину травмы.