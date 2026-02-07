Грунт обрушился на рабочего строительной площадки во Владивостоке

«Предварительно установлено, что 6 февраля 2026 года при производстве работ на строящемся объекте в районе жилого дома 100е на улице Борисенко произошло обрушение грунта. В результате происшествия работнику причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.