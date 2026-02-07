Ричмонд
Грунт обрушился на рабочего строительной площадки во Владивостоке

Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности.

Источник: PrimaMedia.ru

На стройке во Владивостоке произошло обрушение грунта, в результате которого пострадал рабочий. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Предварительно установлено, что 6 февраля 2026 года при производстве работ на строящемся объекте в районе жилого дома 100е на улице Борисенко произошло обрушение грунта. В результате происшествия работнику причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая. Надзорное ведомство оценит, соблюдались ли нормы охраны труда и техники безопасности при организации работ на объекте.

Кроме того, под контроль возьмется ход и результаты проверки Государственной инспекции труда, которая расследует данное происшествие.

Мужчина погиб во время маневровых работ на станции Находка.

Прокуратура и следователи проверяют соблюдение правил безопасности на железной дороге.

Напомним, что недавно мужчина погиб при столкновении с подвижным составом во время проведения маневровых работ на станции Находка. Трагедия случилась 4 февраля около 22.30 в зоне сортировочной горки станции.