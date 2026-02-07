В Волгограде катавшийся с горки ребенок попал под колеса иномарки

Трагедий закончилось катание с горки для 11-летнего мальчика. Зимние развлечения во дворе дома № 102 на улице Штеменко оказались небезопасными. Ребенок съехал с ледяной трассы прямиком под колеса машины, которая ехала по двору, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.