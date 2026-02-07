В Волгограде катавшийся с горки ребенок попал под колеса иномарки

Трагедий закончилось катание с горки для 11-летнего мальчика. Зимние развлечения во дворе дома № 102 на улице Штеменко оказались небезопасными. Ребенок съехал с ледяной трассы прямиком под колеса машины, которая ехала по двору, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Это случилось в 13.10 в пятницу, 7 февраля. За рулем «Соляриса» находился 53-летний водитель, он не ожидал появления ребенка. Пострадавшего школьника увезли в больницу.
Напомним, в январе 2026 года в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 19-летний парень погиб, катаясь на привязанном к машине тюбинге. За рулем «Лады Гранты» был его 18-летний друг.