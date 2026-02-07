Ричмонд
В Волгоградской области порожний вагон сошел с рельсов

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Сход порожнего вагона с рельсов зафиксирован на перегоне станций Качалино — Котлубань Приволжской железной дороги, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на железнодорожной дороге в Волгоградской области. Сегодня на перегоне станций Качалино — Котлубань Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на место выехал заместитель Волгоградского транспортного прокурора. Волгоградская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.