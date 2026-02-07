В Волгоградской области порожний вагон сошел с рельсов

В ведомстве уточнили, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на место выехал заместитель Волгоградского транспортного прокурора. Волгоградская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.