Тридцатилетнюю омичку мошенники подловили на ее страсти к компьютерными играм

В омскую полицию поступило заявление о мошеннических действиях от 30-летней жительницы из Советского округа. Дама рассказала полицейским, что несмотря на свой возраст, она до сих пор остается горячим поклонником компьютерных игры. В рамках своего увлечения, омичка нашла на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже виртуального оружия. Списавшись с продавцом в мессенджере, дама перевела по номеру телефона через систему быстрых платежей 5 600 рублей предоплаты, после чего продавец удалил переписку и перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По данному факту дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».