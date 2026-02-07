Ричмонд
Тридцатилетнюю омичку мошенники подловили на ее страсти к компьютерными играм

Женщина решила приобрести компьютерное оружие для виртуальной забавы, но попала на мошенников, которые забрав предоплату исчезли из интернет-пространства.

Источник: Комсомольская правда

Необычный случай придется расследовать омским полицейским. От действий мошенников пострадала взрослая женщина, которая решила приобрести для своих компьютерных «стрелялок» виртуальное оружие. По итогу сделки омичка потеряла 5,6 тысяч рублей.

В омскую полицию поступило заявление о мошеннических действиях от 30-летней жительницы из Советского округа. Дама рассказала полицейским, что несмотря на свой возраст, она до сих пор остается горячим поклонником компьютерных игры. В рамках своего увлечения, омичка нашла на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже виртуального оружия. Списавшись с продавцом в мессенджере, дама перевела по номеру телефона через систему быстрых платежей 5 600 рублей предоплаты, после чего продавец удалил переписку и перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По данному факту дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».