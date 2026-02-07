ТАСС: замглавы департамента МЧС арестовали за мошенничество и получение взятки

«Арабидзе предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере). Он содержится в СИЗО, ходатайство о его аресте удовлетворил Басманный суд в декабре 2025 года», — сказал собеседник агентства. Вместе с ним арестован бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки и мошенничестве. Обоим грозит до 15 лет колонии, если их вина будет установлена в суде.