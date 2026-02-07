Ричмонд
Воронежская туристка пострадала от отравления в отеле на Пхукете

Российские туристы, включая жительницу Воронежа, обратились за медицинской помощью после ужина.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Воронежской области стала одной из пострадавших от массового пищевого отравления в отеле на популярном тайском курорте Пхукет. Несколько российских туристов после ужина в гостиничном ресторане почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Об этом 7 февраля сообщили федеральные СМИ.

Согласно информации, распространенной журналистами, у пострадавших наблюдались характерные острые симптомы: боли в желудке, рвота и тошнота. Для получения медицинской помощи им пришлось обратиться в местную клинику. Точное количество пострадавших и название отеля в сообщениях не уточняются.

Примечательно, что инцидент произошел на фоне традиционно высокого турпотока из России в Таиланд. Если сейчас в Воронежской области температура воздуха доходит до −30 градусов и выше, то на курорте Пхукет — от +30 градусов.