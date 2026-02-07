Пенсионер Хабаровска лишился 13,5 миллионов рублей из-за доверия псевдоспецслужбам

Инцидент произошел на этой неделе, когда 69-летнему хабаровчанину позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Они сказали, что мужчина якобы финансирует терроризм и за это его ждет уголовное преследование. Горожанин пытался отстоять свою невиновность, но после того, как с ним связались из «кредитной организации» и предложили обналичить средства, поверил в легенду.