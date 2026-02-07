Пенсионер Хабаровска лишился 13,5 миллионов рублей из-за доверия псевдоспецслужбам

Пенсионер Хабаровска остался без денег, поверив в ложь псевдоработников спецслужб. Под угрозами и давлением он отдал кибермошенникам 13,5 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошел на этой неделе, когда 69-летнему хабаровчанину позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Они сказали, что мужчина якобы финансирует терроризм и за это его ждет уголовное преследование. Горожанин пытался отстоять свою невиновность, но после того, как с ним связались из «кредитной организации» и предложили обналичить средства, поверил в легенду.
На протяжении 10 дней передвижение и действия местного жителя контролировали незнакомцы. Они же посоветовали купить новый телефон, взять в банке накопления под предлогом покупки недвижимости и привезти их по продиктованному адресу. Однако, передав финансы подосланной женщине, знавшей кодовое слово, он понял, что попал на уловку аферистов.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителей ищут полиция.