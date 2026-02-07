Новостройка на «бесплатном газе»: в Фергане вскрыли схему на миллиарды

Vaib.uz (новости Узбекистана. 7 февраля). Если вы думали, что воровать газ или электричество можно только отдельными квартирами, то в Фергане эту теорию успешно опровергли. Здесь обнаружили целую новостройку, которая пользовалась природным газом абсолютно бесплатно. Можно только «порадоваться» за жителей дома, получивших такой щедрый подарок от застройщика.