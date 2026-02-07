Новостройка на «бесплатном газе»: в Фергане вскрыли схему на миллиарды

Судя по всему, все предпочитали тихо помалкивать, надеясь, что об этом никто и никогда не узнает. Но узнали.
В ходе контрольных мероприятий, проведённых Минэнерго, инспекторы выявили многоквартирный дом в Фергане, который без какой-либо проектной документации был напрямую подключён к газовым сетям и незаконно использовал природный газ.
Проще говоря, застройщик построил дом и, недолго думая, просто «врезался» в газовую трубу, решив не утруждать себя разрешениями, согласованиями и прочей «бюрократией». Такое, кажется, возможно только в наших реалиях.
Как это вообще стало возможным — отдельный вопрос. Незаконно подключиться к газовым сетям так, чтобы этого никто не заметил, практически невозможно. Здесь слишком много совпадений, чтобы не говорить об очевидной коррупционной составляющей.
По предварительным данным, сумма причинённого ущерба превысила 6,1 млрд сумов.
В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку. И очень интересно, ограничится ли дело только застройщиком или вопросы появятся и к тем, кто «не замечал» новостройку на бесплатном газе.