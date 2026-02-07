В Самаркандской области выявили нелегальную религиозную школу

Как сообщили в СГБ, 34-летний житель Ташлакского района Ферганской области арендовал один из домов в махалле «Дустлик» Ургутского района, где организовал так называемую «худжру».
По данным правоохранительных органов, мужчина не имел специального религиозного образования и соответствующего разрешения, однако из корыстных побуждений занимался незаконным религиозным обучением семерых мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет.
Фактически родители передали своих детей человеку, который, начитавшись религиозной литературы в интернете, решил, что этого достаточно для преподавания. В результате детям навязывались его личные трактовки и взгляды, не имеющие официального религиозного или образовательного статуса.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229−2 Уголовного кодекса (нарушение порядка преподавания религиозных учений). В качестве меры пресечения избран арест. Следственные действия продолжаются.
В Службе государственной безопасности обратились к родителям с предупреждением: «Уважаемые родители, не доверяйте своих детей лицам, не имеющим достаточного религиозного образования, и не ставьте под угрозу их будущее. Подобные действия могут привести к тяжёлым последствиям».
Правоохранительные органы напоминают, что религиозное обучение в Узбекистане допускается исключительно в установленном законом порядке и только специалистами, имеющими соответствующее образование и разрешения.