Опубликованы первые кадры с места крушения грузового поезда под Волгоградом

Напомним, сход одного из пустых вагонов грузового поезда произошёл на участке «Качалино-Котлубань» в Городищенском районе Волгоградской области 7 февраля 2026 года. Пострадавших в аварии нет. Причины устанавливаются правоохранительными органами. Проверка организована и по линии транспортной прокуратуры. Благодаря действиям ж/д служб удалось частично восстановить движение по одному из двух путей. Из-за случившегося образовалась задержка в движении некоторых поездов.