ПВО сбила 168 украинских беспилотников за сутки

МОСКВА 7 фев — РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили 168 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 542 танка и других боевых бронированных машин, 1660 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 133 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 855 единиц специальной военной автомобильной техники.