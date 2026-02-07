В Краснодаре на улице Круговой локализовали пожар площадью 400 кв. м в ангаре

Случай на улице Круговой стал очередным инцидентом с возгоранием на территории Краснодара за последнее время. Ранее, 24 января, в двухэтажном здании автомастерской на улице Соколова произошел взрыв газового баллона, который привел к обрушению кровли. Тогда пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы. Кроме того, вечером 26 января пожар произошел в двухэтажном кафе на Адыгейской набережной, где огонь был локализован на площади 160 «квадратов».