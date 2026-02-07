Ольга Бузова привезла жителям Уфы фильм, чтобы согреться в −30 градусов

В Уфу с гастролями приехала Ольга Бузова. В тот же день она встретилась с журналистами в Государственном концертном зале «Башкортостан», чтобы представить свой дебютный фильм «Равиоли Оли», который выходит в широкий прокат. В этой романтической комедии она впервые сыграла главную роль.