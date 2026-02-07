Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Бузова привезла жителям Уфы фильм, чтобы согреться в −30 градусов

Ольга Бузова представила в Уфе свой дебютный фильм «Равиоли Оли».

Источник: Комсомольская правда

В Уфу с гастролями приехала Ольга Бузова. В тот же день она встретилась с журналистами в Государственном концертном зале «Башкортостан», чтобы представить свой дебютный фильм «Равиоли Оли», который выходит в широкий прокат. В этой романтической комедии она впервые сыграла главную роль.

На встрече Бузова рассказала, что путь к созданию фильма оказался для нее сложным и многогранным. Она подчеркнула, что для хорошего результата важна слаженная работа всей команды — от сценария и актерской игры до монтажа и постпродакшна. Несмотря на трудности, желание реализовать проект помогало двигаться вперед.

Артистка отметила, что хотя персонажи в комедии вымышлены, сюжет затрагивает близкие многим темы любви и предательства. На вопрос, зачем уфимцам смотреть ее фильм, она ответила, что это хороший способ согреться в зимние морозы.

Во время общения Бузову также спросили о местной музыкальной группе Ay Yola. Она похвалила коллектив, отметила энергичность солистки и выразила готовность рассмотреть предложение о возможном творческом сотрудничестве.

Не обошлось без теплых слов в адрес города и его жителей. Артистка призналась, что чувствует особую любовь уфимской публики и всегда рада приезжать в столицу Башкирии.

В завершение встречи она пригласила зрителей посмотреть фильм «Равиоли Оли» в кинотеатрах города, чтобы вместе скрасить холодные зимние вечера, передает пресс-служба ТНТ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.