Ольга Бузова привезла жителям Уфы фильм, чтобы согреться в −30 градусов

В Уфу с гастролями приехала Ольга Бузова. В тот же день она встретилась с журналистами в Государственном концертном зале «Башкортостан», чтобы представить свой дебютный фильм «Равиоли Оли», который выходит в широкий прокат. В этой романтической комедии она впервые сыграла главную роль.
На встрече Бузова рассказала, что путь к созданию фильма оказался для нее сложным и многогранным. Она подчеркнула, что для хорошего результата важна слаженная работа всей команды — от сценария и актерской игры до монтажа и постпродакшна. Несмотря на трудности, желание реализовать проект помогало двигаться вперед.
Артистка отметила, что хотя персонажи в комедии вымышлены, сюжет затрагивает близкие многим темы любви и предательства. На вопрос, зачем уфимцам смотреть ее фильм, она ответила, что это хороший способ согреться в зимние морозы.
Во время общения Бузову также спросили о местной музыкальной группе Ay Yola. Она похвалила коллектив, отметила энергичность солистки и выразила готовность рассмотреть предложение о возможном творческом сотрудничестве.
Не обошлось без теплых слов в адрес города и его жителей. Артистка призналась, что чувствует особую любовь уфимской публики и всегда рада приезжать в столицу Башкирии.
В завершение встречи она пригласила зрителей посмотреть фильм «Равиоли Оли» в кинотеатрах города, чтобы вместе скрасить холодные зимние вечера, передает пресс-служба ТНТ.
