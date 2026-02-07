Автомобиль, на котором семья Усольцевых приехала в тайгу, исчез

Автомобиль Skoda Kodiaq, на котором семья Усольцевых отправилась в свою последнюю поездку на Кутурчинское Белогорье, исчез.
Машины, простоявшей более четырех месяцев на месте, где ее обнаружили во время масштабных поисков пропавших, по словам местных, там больше нет.
Как сообщает aif.ru, криминалист Михаил Игнатов предлагает несколько версий произошедшего. Наиболее вероятным эксперт считает, что автомобиль могли забрать владельцы. Поскольку Skoda Kodiaq является корпоративным транспортным средством, компания-собственник могла получить разрешение от полиции или СК на его вывоз. При этом могут быть наложены ограничения, например, запрет на продажу до завершения поисков, но использование автомобиля в служебных целях, вероятно, разрешено.
По словам криминалиста, не исключен и вариант, что автомобиль был отогнан на штрафстоянку для проведения необходимых исследований и экспертиз. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и самую банальную версию — угон с последующей разборкой на запчасти.
Напомним, Сергей, Ирина и их малолетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября прошлого года во время однодневного похода на Кутурчинское Белогорье в Партизанском районе Красноярского края. Несмотря на двухнедельные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров и последующие выезды профессиональных спасателей, никаких следов семьи до сих пор не обнаружено. Основной версией, которой придерживаются следователи, остается несчастный случай.
Однако сын Ирины Усольцевой верит в то, что его родственники живы. Данил Баталов считает, что семья по каким-то причинам могла сбежать за границу. Недавно молодому человеку поступил загадочный звонок из Испании. При этом Баталов отрицает, что его отчим мог убить мать и сестру.
В автомобиле, на котором приехали Усольцевы, следователи нашли личные вещи пропавших и 300 тысяч рублей.