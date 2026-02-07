Автомобиль, на котором семья Усольцевых приехала в тайгу, исчез

Как сообщает aif.ru, криминалист Михаил Игнатов предлагает несколько версий произошедшего. Наиболее вероятным эксперт считает, что автомобиль могли забрать владельцы. Поскольку Skoda Kodiaq является корпоративным транспортным средством, компания-собственник могла получить разрешение от полиции или СК на его вывоз. При этом могут быть наложены ограничения, например, запрет на продажу до завершения поисков, но использование автомобиля в служебных целях, вероятно, разрешено.