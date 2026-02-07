После пожара на полигоне во Владивостоке проверили воздух и радиацию

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организовало проверку воздуха после пожара на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке на улице Холмистой, который произошел 5 февраля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Мониторинг проводился на территории поселка Рыбачий. Специалисты измеряли содержание 11 загрязняющих веществ, характерных для горения бытового мусора, а также замеряли мощность дозы гамма-излучения, чтобы оценить возможное воздействие на здоровье жителей.
По результатам лабораторного контроля превышений максимально разовой предельно допустимой концентрации не выявлено. Мощность дозы гамма-излучения также не превышает допустимые нормы, сообщили в Роспотребнадзоре.
Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора по Приморскому краю, специалисты продолжают наблюдение за состоянием атмосферы и безопасностью населения.