После пожара на полигоне во Владивостоке проверили воздух и радиацию

Роспотребнадзор не обнаружил превышений вредных веществ и гамма-излучения в районе поселка Рыбачий.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организовало проверку воздуха после пожара на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке на улице Холмистой, который произошел 5 февраля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Мониторинг проводился на территории поселка Рыбачий. Специалисты измеряли содержание 11 загрязняющих веществ, характерных для горения бытового мусора, а также замеряли мощность дозы гамма-излучения, чтобы оценить возможное воздействие на здоровье жителей.

По результатам лабораторного контроля превышений максимально разовой предельно допустимой концентрации не выявлено. Мощность дозы гамма-излучения также не превышает допустимые нормы, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора по Приморскому краю, специалисты продолжают наблюдение за состоянием атмосферы и безопасностью населения.