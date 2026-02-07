Двое рыбаков погибли на популярном озере в Омской области, задохнувшись в палатке

В СК России по Омской области напоминают омичам, что с наступлением сезона зимней рыбалки рыбакам необходимо проветривать палатки при прогреве газовыми горелками, и не оставаться на ночевку на льду. Ведь умереть от отравления газом, не имеющим запаха, можно уже после нескольких вдохов.