Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд

ТУЛА, 7 фев — РИА Новости. Женщина поскользнулась и упала на железнодорожном переходе на станции в Тульской области, получив несовместимые с жизнью травмы от грузового поезда, сообщила в субботу пресс-служба СК на транспорте.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе следствия установлено, что 6 февраля 2026 года на пешеходном переходе, расположенном на 257-м км железнодорожной станции Плавск Московской железной дороги, в Тульской области, женщина поскользнулась и упала. Вследствие этого она получила травмы, несовместимые с жизнью, от грузового поезда», — говорится в сообщении ведомства на платформе МАХ.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).