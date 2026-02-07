В Тульской области женщина поскользнулась на переходе и попала под поезд

«В ходе следствия установлено, что 6 февраля 2026 года на пешеходном переходе, расположенном на 257-м км железнодорожной станции Плавск Московской железной дороги, в Тульской области, женщина поскользнулась и упала. Вследствие этого она получила травмы, несовместимые с жизнью, от грузового поезда», — говорится в сообщении ведомства на платформе МАХ.