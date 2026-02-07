В Волгоградской области спасают девушку, выпавшую из окна

Страшное событие обсуждают жители Волжского, ставшие свидетелями падения из окна юной местной жительницы. Сейчас она в тяжелом состоянии в больнице имени Фишера. Сюда пациентка попала после того, как ее нашли под окнами девятиэтажки на улице Ленина в Волжском. Врачи говорят, что состояние пострадавшей стабильное.
Девушке 19 лет. Сейчас следователи выясняют, по какой причине она оказалась под окнами дома. Соседи говорят, что были свидетелями ссоры, якобы перед падением юная дама звала на помощь. По предварительным данным, девушка сорвалась вниз послу того, как хотела выбраться из квартиры на четвёртом этаже дома через окно и не удержалась.