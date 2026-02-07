В Волгоградской области спасают девушку, выпавшую из окна

Девушке 19 лет. Сейчас следователи выясняют, по какой причине она оказалась под окнами дома. Соседи говорят, что были свидетелями ссоры, якобы перед падением юная дама звала на помощь. По предварительным данным, девушка сорвалась вниз послу того, как хотела выбраться из квартиры на четвёртом этаже дома через окно и не удержалась.