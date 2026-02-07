В Москве пенсионерка отдала мошенникам 15 миллионов рублей

В ведомстве отметили, что 73-летней пенсионерке позвонил якобы представитель правоохранительных органов и через мессенджер отправил ей письмо якобы о ее причастности к переводу денег за границу. Аферисты убедили женщину, что на нее могут возбудить уголовное дело, поэтому необходимо быстро «спасти» и задекларировать все сбережения, передав их в органы.
«По указанию лжеправоохранителей женщина сняла деньги в банке в иностранной валюте и рублях, после чего в течение нескольких дней передавала их приезжавшим к ней якобы представителям специальных служб, которые предоставляли ей ложные банковские документы», — говорится в сообщении.
Однако аферисты не остановились — они выведали у пенсионерки сведения о наличии дома ценностей, в том числе коллекционных монет, которые собирал ее покойный супруг, заставили ее оценить коллекцию у нумизмата и продать. Полученные от продажи 900 тысяч рублей она также передала курьеру. Общий ущерб составил более 15 миллионов рублей.
Установление лиц, причастных к мошенничеству, на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.