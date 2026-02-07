Таинственная смерть молдавской топ-модели в Испании: Тело 21-летней девушки наши в доме без признаков взлома

В одном из недавних интервью Кристина откровенно рассказывала о закулисье модельного бизнеса. Она объясняла, что видит свою работу в том, чтобы максимально точно воплощать идеи бренда — будь то подиум или рекламная съемка. При этом модель признавалась, что самым ценным в профессии считает возможность знакомиться с разными культурами, менталитетами и людьми, которые вынуждают выходить за пределы привычной зоны комфорта и постоянно меняться. Однако она честно говорила и о другой стороне этой жизни — об одиночестве, которое часто сопровождает постоянные переезды и съемки, называя его самой тяжелой частью профессии.