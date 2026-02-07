Таинственная смерть молдавской топ-модели в Испании: Тело 21-летней девушки наши в доме без признаков взлома

В Испании обнаружили мертвой 21-летнюю модель Кристину Гальченко — дочь известного испанского футболиста Игнасио Переса. Трагедия произошла в курортном городке Калета-де-Велес, недалеко от Малаги, где девушка проживала в собственном доме, пишет Woman.ru со ссылкой на DailyMail.
Как передает DailyMail, по данным правоохранительных органов, тело модели было найдено в доме без признаков взлома. Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили, поэтому на данный момент случившееся не рассматривается как криминальное происшествие. Официальные причины смерти не разглашаются. Известно лишь, что Кристина скончалась внезапно и ее уход стал полной неожиданностью для близких и друзей.
Кристина Гальченко родилась в семье, где спорт и международная среда были частью повседневной жизни. Ее отец Игнасио Перес — бывший профессиональный футболист, вратарь клуба «Спортинг» из Хихона, хорошо известный испанским болельщикам. Мать, Татьяна Гальченко, родом из Молдовы. Детство и юность Кристины прошли в Астурии на севере Испании, куда, как ожидается, в ближайшие дни будет перевезено ее тело для прощания и похорон.
О смерти модели публично сообщила Грасиела Суарес — организатор модного показа Pasarela Campoamor в Овьедо. Именно на этом подиуме Кристина впервые громко заявила о себе еще в подростковом возрасте. По словам Суарес, девушка была не просто перспективной участницей показов, а редким сочетанием профессионализма, дисциплины и природной харизмы.
«Я в полном отчаянии. Кристина не только участвовала в Неделе моды в Мадриде, но и снималась в рекламных кампаниях таких брендов, как Stradivarius, а также представляла новые коллекции Versace и Louis Vuitton», — отметила Грасиела, подчеркнув, что для индустрии это невосполнимая потеря.
За несколько лет Кристина действительно успела выстроить карьеру, о которой многие модели только мечтают. Она выходила на подиумы крупнейших испанских fashion-мероприятий, участвовала в съемках для коммерческих брендов и сотрудничала с домами высокой моды. При этом коллеги отмечали ее редкую скромность и отсутствие звездных амбиций — Гальченко воспринимала работу как ремесло, требующее максимальной отдачи, а не как повод для публичной демонстрации успеха.
Испанская модель и фотограф Ксана де Хесус также выразила глубокие соболезнования семье погибшей. В своем эмоциональном обращении она призналась, что Кристина навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал, а сама девушка была для нее примером не только в профессии, но и в жизни.
Тело Кристины уже передано родственникам. Семья готовится к траурным мероприятиям, которые пройдут в Астурии. Родители девушки пока не делали публичных заявлений и не комментировали трагедию в социальных сетях, предпочитая переживать утрату вдали от внимания прессы.
В одном из недавних интервью Кристина откровенно рассказывала о закулисье модельного бизнеса. Она объясняла, что видит свою работу в том, чтобы максимально точно воплощать идеи бренда — будь то подиум или рекламная съемка. При этом модель признавалась, что самым ценным в профессии считает возможность знакомиться с разными культурами, менталитетами и людьми, которые вынуждают выходить за пределы привычной зоны комфорта и постоянно меняться. Однако она честно говорила и о другой стороне этой жизни — об одиночестве, которое часто сопровождает постоянные переезды и съемки, называя его самой тяжелой частью профессии.
