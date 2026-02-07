В деле Эпштейна обнаружили уфимский след

Отметим, что в деле Эпштейна фигурирует не менее 25 российских городов. Помимо Уфы, это Челябинск, Омск, Саратов, Казань и др. Эпштейн создал целую сеть вовлечения несовершеннолетних в проституцию и сексуальную эксплуатацию. Он был осужден за склонение к занятию проституцией в 2008 году, а еще через 11 лет его арестовали за торговлю людьми и вовлечение в проституцию. В том же году он покончил с собой, хотя затем эту версию смерти подставили под сомнение.