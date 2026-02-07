Ричмонд
В деле Эпштейна обнаружили уфимский след

В документах упоминается девушка из столицы Башкирии.

В новой партии опубликованных документов скандального дела американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна обнаружился уфимский след.

Одна их подручных Эпштейна, экс-россиянка Наталья Малышева сообщала ему о девушке из Уфы по имене Резеда. Правда, в письме она указала, что Уфа это Татарстан, перепутав регион. Указывалось, что девушка еще студентка, подрабатывает официанткой. В Нью-Йорке на тот момент она жила один год. Также Малышева заверяла, что с «новенькой не будет проблем».

Отметим, что в деле Эпштейна фигурирует не менее 25 российских городов. Помимо Уфы, это Челябинск, Омск, Саратов, Казань и др. Эпштейн создал целую сеть вовлечения несовершеннолетних в проституцию и сексуальную эксплуатацию. Он был осужден за склонение к занятию проституцией в 2008 году, а еще через 11 лет его арестовали за торговлю людьми и вовлечение в проституцию. В том же году он покончил с собой, хотя затем эту версию смерти подставили под сомнение.

