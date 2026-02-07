Под Минском водитель грузовика получил штраф 1170 рублей, врезавшись в забор. Подробности рассказали в ГАИ Минской области.
В декабре 2025 года в деревне Аннополь, расположенной в Минском районе, 58-летний водитель, находясь за рулем грузовика предприятия МАЗ, сдавал задним ходом и врезался в забор. После этого мужчина уехал с места преступления.
Административный материал был рассмотрен прямо на рабочем месте водителя — на государственном предприятии «Жилищник Минщины». ГАИ оштрафовала мужчину на одну базовую величину, то есть на 45 рублей (по состоянию на февраль 2026 года). Кроме того, белорус заплатил еще 25 базовых величин, или 1125 рублей за то, что уехал с места ДТП. В итоге сумма штрафа составила 1170 рублей.
