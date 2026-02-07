На Гагарина произошла авария с участием 4 машин, собрав огромную пробку

ДТП стало причиной огромных пробок не только на Гагарина, но и на соседних улицах. Движение автобусов маршрутов № 19 и № 24 было заблокировано по направлению в центр. Транспорт временно пускали по Орудийной, Артиллерийской, Невского, Куйбышева и далее по действующим схемам. По данным на 13:40, движение полностью восстановлено.