В Ростове суд ограничил свободу экс-директора завода, обвиняемого в мошенничестве

— Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону 6 февраля избрал для обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, — объясняют в суде. — Бывшему директору запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00. Ему также нельзя без разрешения следователей общаться с другими фигурантами уголовного дела, свидетелями, а также с бывшими и действующими работниками завода. Использование средств связи и интернета разрешено только для вызова экстренных служб или для общения с контролирующим органом и следователем.