В Ростове суд ограничил свободу экс-директора завода, обвиняемого в мошенничестве

Суд ограничил свободу бывшего директора ростовского завода, которого обвиняют в причинении ущерба бюджету на 16 млн рублей, на время предварительного следствия. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов региона.
— Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону 6 февраля избрал для обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, — объясняют в суде. — Бывшему директору запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00. Ему также нельзя без разрешения следователей общаться с другими фигурантами уголовного дела, свидетелями, а также с бывшими и действующими работниками завода. Использование средств связи и интернета разрешено только для вызова экстренных служб или для общения с контролирующим органом и следователем.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в связи с хищением средств при выполнении государственного оборонного заказа. По версии следствия, экс-директор завода давал указания завышать стоимость работ в отченых документах, что причинило государству ущерб в 16 миллионов рублей. По информации источника «КП — Ростов-на-Дону», обвиняемый полностью возместил эту сумму и активно сотрудничает со следствием. Ранее, 4 февраля, ему была избрана более мягкая мера пресечения — подписка о невыезде.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.