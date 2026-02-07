Ричмонд
В Улан-Удэ нашли опасные нарушения в детском игровом центре

Проверку провели из-за того, что один из детей получил травмы на карусели.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура провела проверку в одном из детских игровых центров Улан-Удэ после несчастного случая с ребенком на карусели. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, были выявлены серьезные нарушения требований безопасности.

— Установлено, что игровое оборудование не отвечало поставленным требованиям. На карусели было сорвано покрытие и торчали железные болты, в аттракционе для лазания провисали резинки и было нарушено целостное покрытие. Искусственное покрытие пола частично отклеилось, — уточняют в прокуратуре.

Также в центре не соблюдались санитарные нормы. Там не было дезинфицирующих средств для обработки игрушек, а графики генеральной уборки не разработали.

В связи с этим прокуратура внесла представление владельцу центра. После этого нарушения устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а моральный вред ребенку полностью возместили.

Кроме того, индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 тысячи рублей. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

