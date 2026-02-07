Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Уфе задержали мужчину, напавшего на студентов и полицейского в общежитии вуза, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов», — написала она в MAX.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как пишет Life, неизвестный ворвался с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Среди пострадавших также есть ребенок, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше