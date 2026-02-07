В Уфе мужчина напал на студентов и полицейского в общежитии вуза

«Мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов», — написала она в MAX.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Как пишет Life, неизвестный ворвался с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Среди пострадавших также есть ребенок, два человека находятся в тяжелом состоянии.
