У пещеры Шульган-Таш обнаружен странный ледяной след

Загадочный отпечаток у входа в знаменитую пещеру в Башкирии озадачил сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники музейно-экскурсионного комплекса «Шульган-Таш» обнаружили у входа в знаменитую пещеру необычный ледяной отпечаток. Начальник комплекса Азалия Ильина рассказала, что находка вызвала множество вопросов.

В своем обращении к посетителям заповедника она пошутила, предположив, что след мог оставить снежный человек, Дед Мороз или даже мифический див, который сумел избежать наказания от легендарного Урал-батыра.

Скорее всего, причудливая форма следа — это результат естественных природных процессов или случайное стечение обстоятельств.

