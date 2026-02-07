У пещеры Шульган-Таш обнаружен странный ледяной след

Сотрудники музейно-экскурсионного комплекса «Шульган-Таш» обнаружили у входа в знаменитую пещеру необычный ледяной отпечаток. Начальник комплекса Азалия Ильина рассказала, что находка вызвала множество вопросов.
В своем обращении к посетителям заповедника она пошутила, предположив, что след мог оставить снежный человек, Дед Мороз или даже мифический див, который сумел избежать наказания от легендарного Урал-батыра.
Скорее всего, причудливая форма следа — это результат естественных природных процессов или случайное стечение обстоятельств.
