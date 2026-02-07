В Запорожской области при атаке украинского БПЛА погибла женщина

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата противника по территории частного домовладения в селе Бурчак Михайловского муниципального округа погибла женщина 1961 года рождения», — написал он в MAX.
Глава региона выразил соболезнования ее семье. На месте работают экстренные службы.
Накануне Балицкий заявил, что при ударах ВСУ по Запорожской области пострадали два мирных жителя, им не потребовалась госпитализация.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.