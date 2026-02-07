В Уфе напавшего на студентов БГМУ мужчину задержали полицейские

В Уфе мужчина напал на общежитие, которое относится к Башкирскому государственному медицинскому университету. Нападавший с ножом атаковал людей в здании на улице Репина, 6, где проживают иностранные студенты. В настоящее время мужчина уже задержан.
Как сообщили в МВД по Башкирии, в результате нападения пострадали четыре человека, а также сотрудник полиции, прибывший на место.
— Мои коллеги задержали мужчину, который нанес ранения четырем студентам и полицейскому. Все обстоятельства произошедшего сейчас уточняются, — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее студентка БГМУ рассказала «Комсомольской правде — Уфа» о подробностях случившегося. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Как она описывает, в здании были видны следы крови и разгромленные помещения. По свидетельству девушки, нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.