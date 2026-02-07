В Уфе напавшего на студентов БГМУ мужчину задержали полицейские

Ранее студентка БГМУ рассказала «Комсомольской правде — Уфа» о подробностях случившегося. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Как она описывает, в здании были видны следы крови и разгромленные помещения. По свидетельству девушки, нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов.