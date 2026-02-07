Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе напавшего на студентов БГМУ мужчину задержали полицейские

Мужчина с ножом ранил нескольких человек в общежитии медуниверситета Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина напал на общежитие, которое относится к Башкирскому государственному медицинскому университету. Нападавший с ножом атаковал людей в здании на улице Репина, 6, где проживают иностранные студенты. В настоящее время мужчина уже задержан.

Как сообщили в МВД по Башкирии, в результате нападения пострадали четыре человека, а также сотрудник полиции, прибывший на место.

— Мои коллеги задержали мужчину, который нанес ранения четырем студентам и полицейскому. Все обстоятельства произошедшего сейчас уточняются, — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее студентка БГМУ рассказала «Комсомольской правде — Уфа» о подробностях случившегося. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Как она описывает, в здании были видны следы крови и разгромленные помещения. По свидетельству девушки, нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше