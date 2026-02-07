В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

«В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его три пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель автомобиля “КамАЗ” и два пассажира Citroen доставлены в учреждение здравоохранения… Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту поставлено на контроль», — информирует прокуратура области в своем Telegram-канале.