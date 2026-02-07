Ричмонд
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

САРАТОВ, 7 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в столкновении грузовика и легкового автомобиля на территории Пензенской области, сообщила региональная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

По предварительным данным, ДТП произошло в субботу около 12.00 мск на 21-м километре автодороги Городище — Никольск в Городищенском районе. По информации прокуратуры, столкнулись «КамАЗ» и Citroen.

«В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его три пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель автомобиля “КамАЗ” и два пассажира Citroen доставлены в учреждение здравоохранения… Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту поставлено на контроль», — информирует прокуратура области в своем Telegram-канале.