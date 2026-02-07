При нападении в уфимском общежитии пострадали студенты, полицейский и ребенок

Студентка БГМУ, одногруппница которой сумела избежать травм, поделилась с «Комсомольской правдой — Уфа» деталями происшествия. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортивном зале общежития. По описанию свидетельницы, в помещениях были видны следы крови, а также наблюдались следы погрома. Девушка также отметила, что злоумышленники, по всей видимости, целенаправленно выбирали в качестве жертв именно иностранных учащихся.