При нападении в уфимском общежитии пострадали студенты, полицейский и ребенок

В Уфе в общежитии Башкирского государственного медицинского университета произошло вооруженное нападение. Мужчина с ножом атаковал людей в здании на улице Репина, 6, где живут в основном иностранные студенты. Как сообщили в МВД по Башкирии, нападавший уже задержан.
В результате ЧП пострадали несколько человек. По предварительным данным, ранения получили четыре человека, а также сотрудник полиции, который прибыл на место. Среди пострадавших оказался один ребенок.
Как сообщает издание «База», двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии, еще троих — в состоянии средней тяжести. Ребенка также доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.
Студентка БГМУ, одногруппница которой сумела избежать травм, поделилась с «Комсомольской правдой — Уфа» деталями происшествия. По ее словам, нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортивном зале общежития. По описанию свидетельницы, в помещениях были видны следы крови, а также наблюдались следы погрома. Девушка также отметила, что злоумышленники, по всей видимости, целенаправленно выбирали в качестве жертв именно иностранных учащихся.