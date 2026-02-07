Экс-министра культуры Франции заподозрили в связях с Эпштейном

В воскресенье Ланг, занимающий сейчас должность главы Института арабского мира, будет вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. Ранее он отказался уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы. Дочь экс-министра при этом ушла с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда стало известно о связях ее семьи с Эпштейном.