Прокуратура взяла под контроль расследование нападения в общежитии Уфы

В Уфе прокуратура подключилась к расследованию нападения на студентов и полицейского в общежитии на Репина, 6. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Артур Тимерханов выехал на место происшествия в общежитие БГМУ.
На месте он координирует работу сотрудников правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося взяты на особый контроль.
Напомним, вооруженный ножом 15-летний успел ранить пять человек, среди них — полицейский. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое.
