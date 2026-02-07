Ричмонд
Прокуратура взяла под контроль расследование нападения в общежитии Уфы

Установление всех обстоятельств нападения на общежитие взято под особый контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура подключилась к расследованию нападения на студентов и полицейского в общежитии на Репина, 6. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Артур Тимерханов выехал на место происшествия в общежитие БГМУ.

На месте он координирует работу сотрудников правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося взяты на особый контроль.

Напомним, вооруженный ножом 15-летний успел ранить пять человек, среди них — полицейский. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое.

