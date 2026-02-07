Появилось видео с места нападения в уфимском общежитии

В сеть попало видео с места нападения в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина, 6. На кадрах видны следы крови и разбитые стекла. Подобную картину ранее описывала и студентка медвуза, которая сообщала, что ее одногруппница стала свидетельницей нападения, но сумела спастись.