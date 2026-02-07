Появилось видео с места нападения в уфимском общежитии

В сеть попало видео с места нападения в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина, 6. На кадрах видны следы крови и разбитые стекла. Подобную картину ранее описывала и студентка медвуза, которая сообщала, что ее одногруппница стала свидетельницей нападения, но сумела спастись.
По последним данным, в результате инцидента пострадали несколько человек: ранения получили четыре человека и сотрудник полиции, прибывший на место. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
Двоих раненых доставили в больницу в тяжелом состоянии, еще троих — в состоянии средней тяжести. 15-летнего подростка госпитализировали в 17-ю городскую больницу, его состояние также оценивается как средней тяжести.
Прокуратура Уфы подключилась к расследованию этого происшествия. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Артур Тимерханов прибыл на место и координирует действия правоохранителей. Все обстоятельства дела взяты на особый контроль.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.