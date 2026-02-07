Ричмонд
Трамвай № 5 сломался при подъеме в гору в Нижнем Новгороде

Ретротрамвай № 5 остановился на подъеме между остановками «Улица Косогорная» и «Улица Нартова».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Электротранспорт не смог въехать в гору и стал сдавать назад, сообщили НИА «Нижний Новгород» пассажиры. По словам очевидцев, водитель пытался удержать трамвай с помощью ручного тормоза, однако после нескольких неудачных попыток принял решение спуститься обратно к остановке. Там он высадил пассажиров, которым пришлось идти по рельсам, и включил аварийную сигнализацию. Пассажиры отметили, что во время остановки водитель вел телефонный разговор, предположительно с диспетчером, и сообщил о неисправности. В разговоре, который слышали находившиеся в салоне, водитель заметил: «похоже, опять сломался». Трамвай остался ждать другой вагон, который, вероятно, должен помочь с эвакуацией неисправного состава.

Ранее сообщалось, что один из новых трехсекционных трамваев «МиНиН» сошел с рельсов в день выхода на маршрут.