Трамвай № 5 сломался при подъеме в гору в Нижнем Новгороде

Электротранспорт не смог въехать в гору и стал сдавать назад, сообщили НИА «Нижний Новгород» пассажиры. По словам очевидцев, водитель пытался удержать трамвай с помощью ручного тормоза, однако после нескольких неудачных попыток принял решение спуститься обратно к остановке. Там он высадил пассажиров, которым пришлось идти по рельсам, и включил аварийную сигнализацию. Пассажиры отметили, что во время остановки водитель вел телефонный разговор, предположительно с диспетчером, и сообщил о неисправности. В разговоре, который слышали находившиеся в салоне, водитель заметил: «похоже, опять сломался». Трамвай остался ждать другой вагон, который, вероятно, должен помочь с эвакуацией неисправного состава.